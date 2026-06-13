San Prisco, appartamento in fiamme: salvata attività commerciale

SAN PRISCO (rgl) – Un incendio improvviso, un appartamento completamente avvolto dalle fiamme e il rischio concreto che il rogo si estendesse a un’attività commerciale vicina. È quanto accaduto ieri sera, intorno alle 18, in via San Giovanni a San Prisco, dove una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta è intervenuta con tempestività evitando conseguenze ben più gravi. All’arrivo sul posto, i pompieri hanno trovato l’abitazione – situata al piano terra di una corte – già completamente in preda alle fiamme. Il fuoco, alimentato dalla struttura interna, aveva raggiunto dimensioni importanti e minacciava di propagarsi a una grossa attività di vendita all’ingrosso di generi alimentari situata nelle immediate vicinanze. Le squadre intervenute hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento, supportate da un’autobotte inviata dalla sede centrale per garantire un adeguato approvvigionamento idrico. Grazie alla rapidità dell’intervento, il rogo è stato circoscritto e le strutture adiacenti sono state messe in sicurezza. Durante le operazioni, due donne presenti sul posto sono state affidate alle cure del 118, allertato dalla sala operativa dei vigili del fuoco. Entrambe sono state assistite direttamente sul luogo dell’incendio e non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dell’area e dell’appartamento coinvolto. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, al momento ancora sconosciute.