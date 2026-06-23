SANTA MARIA CAPUA VETERE (rgl) – Sei panetti di hashish nascosti in casa, dosi già pronte per la cessione, denaro contante e materiale per il confezionamento della droga. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere nel corso di un servizio antidroga eseguito nella mattinata odierna con il supporto del nucleo carabinieri Cinofili di Sarno. L’operazione si è conclusa con l’arresto di un 55enne del posto, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività rientra nei servizi di controllo del territorio predisposti dall’Arma per contrastare il fenomeno dello spaccio nel Casertano. I militari, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e domiciliare. Determinante si è rivelato il contributo delle unità cinofile, che hanno consentito di individuare i nascondigli utilizzati per occultare la sostanza stupefacente. Nel corso delle operazioni sono state rinvenute tre stecche di hashish per un peso complessivo di 12 grammi, altri 29 grammi della stessa sostanza e sei panetti di hashish dal peso complessivo di circa 630 grammi. I carabinieri hanno inoltre sequestrato 235 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, e un bilancino di precisione, elementi ritenuti compatibili con un’attività di spaccio al dettaglio. Al termine delle formalità di rito, il 55enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.