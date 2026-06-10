SANT’ANASTASIA (rgl) – Una discussione nata per questioni di viabilità si è trasformata in una scena da far west nel cuore di Sant’Anastasia. Un motociclista ha inseguito un carabiniere libero dal servizio e ha esploso sei colpi d’arma da fuoco contro di lui prima di dileguarsi nel nulla. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Guglielmo Marconi. Secondo una prima ricostruzione, il militare dell’Arma, che si trovava fuori servizio e viaggiava a bordo del proprio scooter, avrebbe avuto un diverbio con un altro motociclista per motivi legati alla circolazione stradale. La discussione, anziché concludersi sul posto, sarebbe degenerata poco dopo. Il centauro avrebbe infatti inseguito il carabiniere e, durante la fuga, avrebbe esploso sei colpi d’arma da fuoco nella sua direzione. Fortunatamente nessuno dei proiettili ha raggiunto il militare e non si registrano feriti. Uno dei colpi ha però centrato lo pneumatico di un’autovettura parcheggiata lungo la strada, mentre gli altri hanno colpito il muro di un edificio nelle vicinanze. Dopo aver sparato, il responsabile si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sono immediatamente scattate le indagini per identificare e rintracciare l’autore dell’agguato. I carabinieri stanno acquisendo ogni elemento utile alle investigazioni, compresa l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona.