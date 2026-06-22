SAVIANO (rgl) – Sangue sulle strade del Nolano. Un uomo di 50 anni ha perso la vita nella notte a Saviano in un tragico incidente stradale avvenuto lungo via Sant’Erasmo. L’allarme è scattato intorno alle 00:50, quando i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Nola sono intervenuti all’altezza del civico 40 a seguito della segnalazione di un incidente. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei militari dell’Arma, il 50enne, residente a Saviano, stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter Honda SH quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato devastante e per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il 50enne sarebbe deceduto sul colpo. La salma è stata sequestrata e trasferita presso il Secondo Policlinico di Napoli, dove sarà eseguita l’autopsia, come disposto dall’Autorità giudiziaria. I carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica del tragico incidente.