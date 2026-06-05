BATTIPAGLIA (rgl) – Una distesa di terra agricola trasformata in una cava a cielo aperto. Scavi profondi, mezzi in movimento, cumuli di materiale litoide pronti per essere caricati e trasportati altrove. È lo scenario che i carabinieri forestali dei nuclei di Acerno e Giffoni Valle Piana si sono trovati davanti durante un’attività di pattugliamento nel territorio di Battipaglia dove hanno posto i sigilli a un’area agricola di circa 4.000 metri quadrati. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nell’area erano in corso ingenti lavori di sbancamento, con scavi che raggiungevano anche gli otto metri di profondità. Il materiale estratto, privo della necessaria caratterizzazione, veniva poi trasportato presso una ditta di calcestruzzi, configurando – secondo la Procura – una cava abusiva e una gestione illecita di rifiuti. Il proprietario del terreno, che risulta anche amministratore della società destinataria del materiale, è stato deferito all’autorità giudiziaria. L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno. Le indagini proseguono per ricostruire l’esatta quantità di materiale estratto e verificare eventuali ulteriori responsabilità.