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Incidente sulla Statale 7bis, l’auto precipita nella scarpata: morto conducente

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
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CAIVANO (rgl) – Tragico incidente lungo la strada statale 7bis “di Terra di Lavoro”, nel territorio comunale di Caivano, dove un automobilista ha perso la vita dopo essere uscito di strada con il proprio veicolo. Il sinistro si è verificato nei pressi del chilometro 29,400, in prossimità dello svincolo con l’Autostrada A1 “Milano-Napoli”, in direzione Roma. Secondo le prime informazioni disponibili, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo dell’autovettura. Il veicolo è quindi uscito dalla carreggiata finendo nella scarpata adiacente alla sede stradale. L’impatto si è rivelato fatale. Il conducente è deceduto a seguito dell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori incaricati dei rilievi e delle attività di soccorso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e procedere alle operazioni di recupero del mezzo. La circolazione risulta rallentata in direzione Roma. Per consentire gli accertamenti tecnici e la rimozione del veicolo è stato disposto il restringimento della carreggiata nel tratto interessato dal sinistro.

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