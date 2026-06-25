Scontro tra tre veicoli sull’Asse Mediano, un ferito e traffico in tilt

GRUMO NEVANO (rgl) – Traffico in tilt lungo la strada statale 162NC “Asse Mediano” a causa di un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Per cause ancora in corso di accertamento, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento all’altezza del chilometro 18, in direzione Acerra. Nell’impatto uno dei mezzi si è intraversato sulla carreggiata, rendendo necessaria la chiusura provvisoria del tratto interessato. Il bilancio dell’incidente è di una persona ferita. Al momento non sono state rese note le condizioni della persona coinvolta. A seguito del sinistro, Anas ha disposto la deviazione del traffico con uscita obbligatoria allo svincolo di Grumo Nevano, mentre sono in corso le operazioni di recupero dei veicoli incidentati e di ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale. Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le Forze dell’Ordine, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Si registrano, al momento, rallentamenti e disagi alla circolazione lungo l’intera arteria in direzione Acerra.