SAN GENNARO VESUVIANO (rgl) – Avrebbero preso di mira cittadini bengalesi incontrati per strada, aggredendoli e sottraendo loro il denaro contante. Per questa ragione quattro giovani, due maggiorenni e due minorenni, sono stati raggiunti da misure cautelari eseguite dai carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano con il supporto dei militari della compagnia di Nola. L’operazione è stata eseguita in esecuzione di due distinti provvedimenti emessi dal giudice per le indagini Preliminari del tribunale di Nola e dal gip del tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta delle rispettive Procure. Le misure hanno riguardato un 23enne e un 24enne, destinatari della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, e due 17enni raggiunti da misura cautelare custodiale. Secondo l’impostazione accusatoria, condivisa dai giudici che hanno emesso i provvedimenti cautelari, gli indagati sarebbero gravemente indiziati di aver commesso otto episodi di rapina, tre dei quali rimasti allo stadio del tentativo, tra gennaio e febbraio 2026 nel territorio di San Gennaro Vesuviano. Le vittime sarebbero state individuate prevalentemente tra i cittadini appartenenti alla comunità bengalese. Stando alle indagini, una volta intercettate in strada, venivano aggredite fisicamente per impossessarsi del denaro contante in loro possesso. L’inchiesta ha avuto origine dalla segnalazione di un residente, contattato da una delle presunte vittime che chiedeva di poter visionare le immagini registrate dal suo impianto di videosorveglianza privata. Da quel momento i carabinieri hanno avviato una complessa attività investigativa che ha consentito di individuare altre persone offese all’interno della comunità bengalese, molte delle quali hanno successivamente formalizzato la denuncia. Le indagini hanno dovuto fare i conti anche con il timore delle vittime di esporsi e denunciare. In una prima fase, infatti, diversi cittadini bengalesi avrebbero mostrato diffidenza nel rivolgersi alle autorità, rendendo più complessa la ricostruzione completa degli episodi. Un ostacolo che Carabinieri e Procure sono riusciti a superare grazie a una paziente attività investigativa e di ascolto sul territorio. Con il passare delle settimane, infatti, altre persone offese hanno deciso di formalizzare le proprie denunce, consentendo agli investigatori di delineare un quadro più ampio delle presunte rapine e di raccogliere elementi decisivi per l’identificazione degli indagati. Fondamentale si è rivelata l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza comunali e da quelli installati presso abitazioni private. Gli accertamenti avrebbero consentito di individuare i veicoli utilizzati durante le azioni delittuose e di risalire ai presunti responsabili. Nel corso delle perquisizioni delegate dall’Autorità Giudiziaria sono stati rinvenuti gli indumenti che, secondo gli investigatori, sarebbero stati utilizzati durante le rapine. Sequestrati anche un distintivo da Guardia Particolare Giurata, che gli indagati avrebbero esibito durante alcune azioni, e una mazza da baseball in alluminio utilizzata per minacciare e, in alcuni casi, colpire le vittime. I quattro destinatari dei provvedimenti sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni nel comune di Striano e sottoposti alle misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria. Gli investigatori sottolineano come il fenomeno delle rapine commesse da giovani e giovanissimi rappresenti una criticità emergente nel territorio e richieda un’attività di contrasto costante per prevenire episodi sempre più gravi e garantire maggiore sicurezza alle comunità locali.