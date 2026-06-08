SOMMA VESUVIANA (rgl) – Somma Vesuviana volta pagina e lo fa entrando nella storia. Silvia Svanera è stata eletta sindaco della città, diventando la prima donna a ricoprire la carica di primo cittadino nella storia del comune vesuviano. Il risultato è arrivato al termine dello scrutinio delle 31 sezioni elettorali, che hanno consegnato alla candidata del centrosinistra una vittoria netta con 9.260 voti pari al 58,47% delle preferenze. Svanera, sostenuta dalle liste A Testa Alta, Noi, Partito Democratico, Avanti-PSI, Nuovo CDU Cristiani Democratici Uniti, Movimento 5 Stelle, Per le Persone e la Comunità e Alleanza Verdi e Sinistra, ha superato l’ex presidente del consiglio comunale sommese Antonio Granato, fermatosi a 6.576 voti, pari al 41,53%. Per Granato sono risultate determinanti le liste Forza Somma, A Viso Aperto, Somma Moderata, Fratelli per Somma Vesuviana, Somma Nova e Oblò per Somma. La vittoria di Silvia Svanera, dirigente scolastica a Somma Vesuviana, con una laurea in Lettere Classiche con specializzazione in Archeologia, assume un valore che va oltre il dato elettorale. Per la prima volta una donna guiderà l’amministrazione comunale di Somma Vesuviana, segnando una tappa significativa nella storia politica e istituzionale della città. L’affluenza registrata è stata di 16.050 votanti.