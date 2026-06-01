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Sirignano, non si ferma all’alt dei carabinieri: arrestato 52enne dopo inseguimento

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Redazione GL
Author: Redazione GL
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SIRIGNANO (rgl) – Una fuga ad alta tensione tra le strade del centro abitato si è conclusa con un arresto nel pomeriggio di ieri, quando un 52enne irpino è stato bloccato dai carabinieri dopo aver ignorato l’alt imposto da una pattuglia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, stava percorrendo a forte velocità il centro del comune di Sirignano quando i militari dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Baiano gli hanno intimato di fermarsi per un controllo. Alla vista della pattuglia, invece di arrestare la marcia, il conducente ha proseguito la corsa, dando il via a un inseguimento lungo le strade comunali. Durante la fuga avrebbe messo in atto manovre estremamente pericolose, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada e tentando anche di speronare l’auto dei Carabinieri. La corsa si è conclusa solo grazie all’intervento di ulteriori pattuglie, che sono riuscite a chiudere le vie di fuga e a bloccare il veicolo. Una volta fermato, per l’uomo è scattato l’arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, il 52enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

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