LAURO (rgl) – Una telefonata, la voce sicura di un sedicente carabiniere, l’annuncio di un’emergenza familiare. Poi la paura, la confusione, la richiesta di denaro. È il copione ormai noto delle truffe agli anziani, ma questa volta la reazione immediata della vittima e la rapidità investigativa della Polizia di Stato hanno permesso di identificare i responsabili. Gli agenti del commissariato di Lauro hanno denunciato alla Procura della Repubblica tre uomini di 27, 32 e 34 anni, tutti residenti nella provincia di Napoli, ritenuti responsabili di truffa aggravata ai danni di un’anziana del Vallo di Lauro. La donna aveva raccontato di essere stata contattata da un individuo che, spacciandosi per un appartenente all’Arma dei Carabinieri, le aveva prospettato una situazione di grave pericolo riguardante alcuni familiari. Un inganno studiato per spingerla a consegnare denaro e gioielli. Poco dopo la telefonata, un complice si era presentato alla porta dell’abitazione, ritirando 1.200 euro in contanti e numerosi monili in oro. La denuncia immediata ha permesso ai poliziotti di avviare un’indagine lampo, ricostruire i movimenti dei truffatori e identificarli. I tre sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.