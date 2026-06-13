SORRENTO (rgl) – Sembrava un normale venerdì sera nella movida sorrentina, ma dietro il via vai di auto e telefonate frenetiche si nascondeva un “rider” molto particolare. Non consegnava pizze né panini: consegnava cocaina, direttamente a domicilio. Il fine settimana era appena iniziato quando i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno intensificato i controlli nelle zone più frequentate della penisola. Durante un pattugliamento a Sant’Agnello, l’attenzione dei militari è stata attirata da una Fiat 500 che rallentava accanto a un giovane, come per un incontro rapido. Ma alla vista di un’auto della polizia, il conducente ha cambiato idea e si è allontanato in fretta. Un comportamento troppo sospetto per passare inosservato. I carabinieri hanno deciso di seguirlo, dando il via a un lungo tragitto tra le strade dei comuni della penisola sorrentina. L’uomo, 37 anni, incensurato, guidava con l’evidente intento di evitare posti di blocco, mentre il suo telefono squillava senza sosta: chiamate continue, contatti frequenti, come se qualcuno attendesse le sue “consegne”. Il pedinamento è terminato a Sorrento, quando la Fiat 500 si è finalmente fermata. I militari si sono avvicinati e hanno chiesto al conducente di scendere. Appena messo piede fuori dall’auto, una dose di cocaina è caduta a terra sotto gli occhi dei carabinieri. La perquisizione ha confermato i sospetti: negli slip l’uomo nascondeva altre 13 dosi già confezionate e pronte per essere vendute. Nell’auto, inoltre, sono stati trovati 415 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Secondo gli investigatori, il 37enne si muoveva come un vero e proprio “rider della droga”: telefono sempre in mano, continui spostamenti, consegne rapide direttamente a domicilio. L’uomo è stato arrestato e si trova ora agli arresti domiciliari.