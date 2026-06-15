FORINO (rgl) – Hanno tentato di ottenere denaro dai frati del convento dei Padri Passionisti di Forino presentandosi, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, come incaricati da un’altra persona. Ma il raggiro non è andato a buon fine grazie alla prontezza dei religiosi, che hanno riconosciuto i segnali di una possibile truffa e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. È accaduto a Forino, in provincia di Avellino, dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà un uomo e due donne della provincia di Napoli, di età compresa tra i 50 e i 75 anni, ritenuti responsabili, allo stato delle indagini, di tentata truffa in concorso. Secondo quanto emerso dagli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, i tre avrebbero cercato di convincere due frati del convento a consegnare del denaro, sostenendo di agire per conto di un’altra persona e tentando così di rendere credibile la richiesta. I religiosi, tuttavia, si sono insospettiti e hanno ricordato le campagne informative promosse dall’Arma dei Carabinieri per prevenire le truffe, diffuse attraverso incontri pubblici, mezzi di informazione e materiale divulgativo presente sul territorio. Compresa la possibile natura fraudolenta della richiesta, i frati hanno respinto il tentativo di raggiro e richiesto immediatamente l’intervento dei carabinieri. Le ricerche sono scattate nell’immediato e hanno coinvolto i militari della stazione di Forino con il supporto della polizia municipale del vicino comune di Contrada. Nel corso delle attività i tre sospettati sono stati intercettati e fermati mentre viaggiavano a bordo di un’utilitaria. Al termine degli accertamenti, per loro è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L’episodio conferma l’importanza delle attività di prevenzione e sensibilizzazione portate avanti dall’Arma dei Carabinieri contro il fenomeno delle truffe, in particolare quelle rivolte alle persone più vulnerabili. I carabinieri ricordano infatti di diffidare sempre da richieste improvvise di denaro avanzate da sconosciuti che dichiarano di agire per conto di parenti, amici o conoscenti, verificando direttamente ogni informazione ricevuta prima di effettuare qualsiasi pagamento.