NAPOLI (rgl) – Una forte scossa di terremoto è stata avvertita poco dopo la mezzanotte di oggi a Napoli e in numerosi comuni della provincia, generando paura tra i cittadini e spingendo molte persone a riversarsi in strada o sui balconi. Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), alle 0,12 il sisma ha raggiunto una magnitudo di 6.1 con epicentro localizzato in Calabria, nella costa nord occidentale nella provincia di Cosenza. La scossa è stata percepita distintamente in gran parte del Sud Italia, dalla Campania alla Puglia, fino alla Sicilia e alla Basilicata. Le vibrazioni sono state avvertite anche oltre i confini nazionali, in diverse aree della Croazia, del Montenegro, della Grecia e dell’Albania. A Napoli molte segnalazioni sono arrivate dai quartieri del centro, della zona collinare, dell’area nolano-vesuviana, nel Casertano, in Irpinia, nel Salernitano dove diversi residenti hanno raccontato di aver sentito tremare mobili, lampadari e infissi per alcuni secondi. Al momento non risultano danni gravi a persone o edifici, ma la forte intensità della scossa ha provocato comprensibile apprensione tra la popolazione. Le autorità e la Protezione Civile stanno monitorando la situazione, mentre continuano le verifiche sul territorio per escludere eventuali criticità legate al terremoto. Sui social, intanto, migliaia di utenti stanno condividendo testimonianze e video dei momenti immediatamente successivi alla scossa, trasformando il terremoto in uno degli argomenti più discussi della notte.