TEVEROLA (rgl) – Prima il finto incidente per costringerlo a fermarsi, poi l’aggressione in strada per portargli via altri soldi. È finita con tre arresti la tentata rapina avvenuta nel pomeriggio di ieri nel Casertano, lungo una delle arterie controllate dalla Polizia Stradale durante il ponte del 2 giugno. A intervenire sono stati gli agenti del Distaccamento di Cellole della Polizia Stradale di Caserta, impegnati nei servizi di vigilanza sulle principali strade extraurbane quando, in località Teverola, hanno notato un gruppo di uomini intenti ad aggredire un automobilista. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre avrebbero utilizzato la cosiddetta “tecnica dello specchietto”, simulando un incidente stradale per convincere la vittima – un cittadino straniero – a fermarsi. Con il pretesto del danno subito, sarebbero riusciti a farsi consegnare circa 150 euro. Ma non soddisfatti della somma ottenuta, i tre avrebbero poi strattonato e aggredito l’uomo nel tentativo di impossessarsi di altro denaro. L’intervento tempestivo della Polizia Stradale ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Gli agenti sono riusciti a bloccare immediatamente i responsabili, mentre la Centrale Operativa della Questura di Caserta inviava sul posto anche una volante del commissariato di Aversa per supportare le operazioni. I tre fermati sono stati arrestati per tentata rapina e accompagnati negli uffici di polizia per gli accertamenti di rito. Per i due maggiorenni si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere, mentre il minorenne è stato trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei di Napoli.