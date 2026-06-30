QUARTO (rgl) – La quiete della tarda mattinata a Quarto è stata spezzata da una tragedia improvvisa, consumata in pochi istanti all’interno di un giardino di via Casalanno. Un gesto quotidiano, un lavoro di manutenzione come tanti, si è trasformato in un dramma che ha scosso l’intera comunità. I carabinieri della tenenza di Quarto sono intervenuti al civico 1 G dopo la segnalazione del 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per Salvatore Russo, 54 anni, non c’era già più nulla da fare. L’uomo sarebbe rimasto folgorato mentre stava effettuando lavori di manutenzione nel giardino della sua abitazione. Secondo i primi accertamenti, Russo avrebbe toccato accidentalmente un cavo scoperto con un attrezzo da lavoro. La scarica elettrica è stata immediata e fatale, lasciando l’uomo privo di vita sul colpo. La salma è stata sequestrata su disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre i carabinieri stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente per chiarire ogni dettaglio.