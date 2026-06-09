TORRE DEL GRECO (rgl) – Sono le 20, gli ultimi raggi di sole illuminano Torre del Greco. Quella che i fotografi chiamano “ora d’oro”, con la luce morbida e senza ombre, accompagna i carabinieri della sezione operativa durante un controllo che si trasformerà presto in un arresto. I militari bussano alla porta di un 48enne già noto alle forze dell’ordine. Una volta entrati nell’abitazione si trovano davanti uno scenario insolito, fatto di oggetti accatastati, mobili logori e stanze segnate dal tempo e dall’abbandono. Un corridoio stretto introduce all’interno della casa. Sulle pareti ingiallite compaiono scritte incomprensibili, mentre tra stendini, cartoni e attrezzi sparsi emerge un ambiente disordinato e degradato. Nel bagno si accumulano pezzi di elettrodomestici, componenti d’auto e vecchie lavatrici. La camera da letto appare altrettanto trascurata, tra mobili danneggiati, scatoloni e un armadio privo di ante. Ma è in cucina che gli investigatori trovano ciò che stavano cercando. Tra barattoli di conserva e prodotti alimentari, i carabinieri scoprono una piccola serra artigianale perfettamente attrezzata per la coltivazione indoor della cannabis. L’impianto dispone di illuminazione artificiale, sistemi di aerazione e irrigazione, tutti strumenti necessari per favorire la crescita delle piante. All’interno vengono rinvenute dieci piante di cannabis, oltre a materiale ritenuto utile per il confezionamento e la pesatura della marijuana. La sostanza e l’attrezzatura sono state sequestrate, mentre il 48enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella stessa abitazione, dove resterà a disposizione della magistratura in attesa delle successive valutazioni.