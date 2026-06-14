ATRIPALDA (rgl) – Tragica scoperta nel pomeriggio di oggi ad Atripalda dove un uomo di 78 anni è stato rinvenuto senza vita all’interno della propria abitazione dopo l’intervento dei vigili del Fuoco e dei carabinieri. L’allarme è scattato intorno alle 15:30, quando una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, proveniente dalla sede centrale di via Zigarelli, è stata inviata nel comune irpino per un intervento di soccorso a persona richiesto dai carabinieri. Secondo quanto riferito, il residente dell’abitazione non rispondeva ai ripetuti tentativi di contatto, facendo temere che potesse trovarsi in difficoltà. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto ad aprire la porta dell’appartamento per consentire l’accesso ai soccorritori. Una volta entrati nell’abitazione, hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo nato nel 1948 e residente nell’immobile. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i carabinieri della stazione di Atripalda, che hanno effettuato gli accertamenti previsti e svolto tutti gli adempimenti di competenza. Terminate le operazioni di accesso e assistenza, l’area è stata affidata alle autorità competenti per le ulteriori verifiche del caso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del decesso.