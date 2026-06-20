BAIANO (rgl) – Turni massacranti, ferie negate, retribuzioni sproporzionate e gravi violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. È quanto emerso da una serie di controlli effettuati dalla Guardia di Finanza di Avellino nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare. Nel corso di mirate attività ispettive eseguite su tutto il territorio provinciale, i militari della Tenenza di Baiano hanno accertato una sistematica condotta di sfruttamento ai danni di tre dipendenti impiegati presso un’azienda del Baianese operante nel settore del commercio al dettaglio di carburante per autotrazione. Sebbene i lavoratori risultassero formalmente assunti con contratti a tempo determinato, gli approfondimenti ispettivi hanno fatto emergere una situazione ben diversa. Secondo quanto accertato dai finanzieri, i dipendenti sarebbero stati sottoposti a condizioni di lavoro caratterizzate da palesi violazioni dei contratti collettivi nazionali, con turni particolarmente gravosi, privazione dei riposi settimanali e delle ferie, oltre a una retribuzione ritenuta non proporzionata rispetto alle prestazioni svolte. Le indagini hanno inoltre evidenziato gravi carenze sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sarebbe stata accertata la totale omissione dei corsi di formazione obbligatori previsti per il personale e la mancata sottoposizione dei dipendenti alle visite mediche previste dalla normativa vigente. Al termine degli accertamenti, il titolare dell’attività è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica. L’ipotesi di reato contestata è quella di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prevista e punita dall’articolo 603-bis del Codice Penale. L’operazione rappresenta il risultato di una specifica attività investigativa condotta dalla Guardia di Finanza, che continua a intensificare i controlli finalizzati alla tutela della legalità nel mercato del lavoro, alla salvaguardia della dignità dei lavoratori e al contrasto di ogni forma di concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori che operano nel rispetto delle regole.