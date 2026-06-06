NAPOLI (rgl) – Una segnalazione concitata al 112 ha fatto scattare l’allarme nel cuore di Napoli, tra piazza Garibaldi e la zona di Porta Nolana, dove nel pomeriggio un uomo sarebbe stato visto aggirarsi con una tuta mimetica e una pistola in fondina, minacciando i passanti. “Correte, c’è un uomo armato”, riferiva la chiamata alla Centrale Operativa. In pochi minuti sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Stella, già impegnati in un servizio di controllo del territorio nella zona ad alta affluenza di pendolari e turisti. L’uomo, un 47enne del posto, è stato rapidamente individuato e bloccato. Durante la perquisizione è emerso che la pistola portata alla cintura era in realtà un’arma giocattolo. Ma i controlli non si sono fermati lì. I militari hanno infatti esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo, a pochi passi dal luogo dell’intervento, scoprendo un vero e proprio “arsenale” di armi finte: oggetti realistici che, soprattutto se visti da lontano e in un contesto urbano affollato, avrebbero potuto generare ulteriore allarme. Nel dettaglio sono stati rinvenuti e sequestrati: un lanciagranate, un machete, una bomba a mano, 5 fucili e 19 pistole finti. Tutto materiale privo di reale pericolosità, ma dall’aspetto estremamente realistico. L’uomo è stato denunciato e segnalato ai servizi sociali. Durante lo stesso servizio, i carabinieri hanno identificato 188 persone (di cui 69 già note alle forze dell’ordine), controllato 91 veicoli e sanzionato 22 automobilisti. Tre giovani sono stati inoltre segnalati alla Prefettura per possesso di modiche quantità di droga.