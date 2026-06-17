MARIGLIANO (rgl) – Nella cornice colorata e festosa della 29ª Estate Ragazzi di Lausdomini, la tradizionale marcia per la Pace si trasforma quest’anno in un momento di testimonianza collettiva: “Il Sudario dei Bambini”, una manifestazione per “non dimenticare un solo nome” dei piccoli uccisi in Palestina dal 7 ottobre 2023. A promuovere l’iniziativa sono il Comune di Marigliano, la cooperativa sociale Irene ’95, il Cnca Campania, la comunità palestinese della Campania e l’associazione Carnia per la Pace, che ha realizzato un’opera destinata a lasciare il segno: un lenzuolo-sudario lungo quasi 30 metri, sul quale sono riportati i nomi dei quasi 19mila bambini morti a Gaza dall’inizio del conflitto. Il sudario sarà portato in corteo e poi srotolato in piazza Municipio, trasformando la piazza in un luogo di memoria e responsabilità civile. L’appuntamento è fissato per venerdì 3 luglio, alle 19, nel piazzale Aliperti (via suor Felicia Mautone), da cui partirà il corteo diretto verso il centro cittadino. Un invito semplice ma potente accompagna la manifestazione: tutti i cittadini sono stati invitati a partecipare portando una bandiera o un simbolo di pace.