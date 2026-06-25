MOSCHIANO (rgl) – Proseguono le indagini sulla morte di Christian Romano, il bambino di 10 anni deceduto nel pomeriggio di lunedì in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. La Procura di Avellino ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il padre del piccolo, Gianluca Romano, sottufficiale dell’Esercito in servizio a Roma. Secondo quanto emerso, l’uomo si trovava alla guida della propria auto e precedeva il figlio che viaggiava sulla minimoto al momento dell’impatto. Per la stessa ipotesi di reato, come riporta l’agenzia Ansa, risulta indagato anche Vincenzo Guida, il 28enne alla guida della Jeep coinvolta nello scontro con il mezzo condotto dal bambino. Stando agli accertamenti eseguiti dai carabinieri, anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente in via Circuito, nel territorio comunale di Lauro, il fuoristrada procedeva a una velocità di circa 130 chilometri orari al momento dell’incidente. L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Avellino Marco Auciello, punta ora a ricostruire con precisione la dinamica del tragico impatto e ad accertare eventuali responsabilità. Per fare piena luce sulle cause del decesso, il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo del piccolo Christian, esame che verrà eseguito nella giornata di oggi. A Moschiano i funerali potrebbero tenersi già domani, 26 giugno il sindaco del piccolo centro del Vallo di Lauro Sergio Pacia ha annunciato il lutto cittadino.