VOLLA (rgl) – Ogni mattina entravano regolarmente nel ristorante per svolgere il loro lavoro di pulizie. Ma secondo quanto scoperto dai carabinieri, oltre a sistemare il locale avrebbero anche “ripulito” il magazzino di cibo e bevande. È finita con l’arresto di due donne, una 50enne e una 43enne entrambe residenti nella zona e già note alle forze dell’ordine, la vicenda emersa in un noto ristorante di via Sanzio a Volla. Da settimane il titolare dell’attività aveva iniziato a notare strane sparizioni: bottiglie mancanti, confezioni di alimenti che diminuivano rapidamente e scorte sempre più ridotte senza spiegazioni plausibili. Insospettito, l’imprenditore ha deciso di rivolgersi ai carabinieri denunciando l’accaduto. I militari della stazione di Volla hanno quindi organizzato un servizio mirato. Alle prime luci dell’alba si sono appostati nei pressi del locale per osservare i movimenti delle due donne incaricate delle pulizie, che avevano regolarmente le chiavi del ristorante. Poco dopo il loro ingresso nel locale, i carabinieri le hanno viste uscire con una grossa busta nera e dirigersi verso l’auto parcheggiata nelle vicinanze. Con apparente tranquillità le due hanno aperto il bagagliaio caricando la busta, senza accorgersi però di essere sotto osservazione. A quel punto i militari sono intervenuti bloccandole e procedendo al controllo del veicolo. All’interno sono stati trovati alimenti e bevande sottratti dal ristorante per un valore complessivo di circa 1600 euro. La merce recuperata è stata restituita al proprietario dell’attività commerciale. Per le due donne è scattato l’arresto con l’accusa di furto.