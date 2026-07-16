GIUGLIANO (rgl) – Le telecamere investigative installate dai carabinieri forestale di Pozzuoli per contrastare gli sversamenti illeciti nell’area di Giugliano in Campania hanno documentato un episodio di particolare gravità: un uomo ha abbandonato un cucciolo di cane contestualmente allo scarico di rifiuti pericolosi. Le immagini mostrano un veicolo accostare in una zona periferica già nota per essere bersaglio di abbandoni illegali. Il conducente scende dall’auto e si libera di materiali che, dai successivi accertamenti, risulteranno essere rifiuti pericolosi. Nello stesso momento compie un gesto ancora più sconcertante: apre il bagagliaio, prende un cane di pochi mesi e lo lascia sul ciglio della strada, spaesato e incapace di muoversi, prima di risalire in auto e fuggire. I Carabinieri Forestali, assistendo alla scena da remoto, si sono immediatamente recati sul posto. Il cucciolo è stato trovato in stato di denutrizione e disidratazione. I militari hanno provveduto al recupero dell’animale e allertato l’Asl. L’ambulanza veterinaria del Frullone è intervenuta per le cure necessarie: il cane, una volta stabilizzato, sarà reso disponibile per l’adozione. L’analisi delle registrazioni ha consentito di identificare il responsabile: un 52enne, titolare di una ditta di costruzioni di Bacoli, comune distante dall’area dello sversamento. L’uomo è stato rintracciato e convocato presso gli uffici della polizia giudiziaria. Dovrà rispondere di un duplice reato: abbandono indiscriminato di rifiuti e abbandono di animali ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale, con l’aggravante del ritiro della patente di guida per aver agito mediante l’uso del veicolo. La vicenda lancia un messaggio chiaro: non c’è più tolleranza verso chi deturpa l’ambiente e maltratta gli animali. La specialità forestale dell’Arma dei Carabinieri si conferma presidio costante, vigile e pronto a intervenire con tempestività per proteggere territorio e esseri viventi.