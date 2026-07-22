Abusi su due minorenni: carabinieri arrestano un uomo in Irpinia

AVELLINO (rgl) – Un uomo è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del gip del Tribunale di Avellino, che ha convalidato le indagini coordinate dalla Procura, guidata dal procuratore facente funzione Francesco Raffaele. Secondo la ricostruzione investigativa l’uomo avrebbe abusato in almeno quattro occasioni di due minorenni straniere, di dieci e sedici anni. Gli episodi contestati sarebbero avvenuti tra l’estate dello scorso anno e la primavera recente, all’interno delle abitazioni delle due bambine, dove l’indagato si recava per svolgere lavori domestici. La Procura contesta all’uomo il reato di violenza sessuale aggravata, alla luce dell’età delle vittime e del contesto in cui si sarebbero verificati gli abusi. I carabinieri hanno raccolto elementi ritenuti idonei a delineare un quadro di gravità tale da richiedere la misura cautelare in carcere, ritenuta necessaria per evitare il rischio di reiterazione del reato e per tutelare le persone offese. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti, verificare eventuali ulteriori episodi e consolidare il quadro probatorio. La Procura mantiene il massimo riserbo, nel rispetto della tutela delle vittime e della delicatezza del procedimento.