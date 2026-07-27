Maltempo ad Acerra: crolla un albero, distrutte cinque vetture

ACERRA (rgl) – Un boato nel cuore della notte, poi il silenzio rotto dalle chiamate al 112. Alle 3:50, in via Nicolò Paganini, un albero è improvvisamente crollato – con ogni probabilità a causa del maltempo – schiantandosi su cinque auto parcheggiate all’altezza del civico 18. I residenti, svegliati dal rumore, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno constatato i pesanti danni ai veicoli coinvolti. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e rimuovere la pianta, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per i residenti. Fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto, non si registrano feriti. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per stabilire le cause precise del cedimento, anche se il maltempo delle ultime ore sembra essere la pista più probabile.