CAPRI (rgl) – Si è spento questa mattina nella sua amata Capri Peppino Di Capri, uno dei simboli della musica italiana. Aveva 86 anni – avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio – ed era malato da tempo. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da Il Mattino. Con lui se ne va un artista che ha attraversato oltre sessant’anni di storia della musica italiana, lasciando un patrimonio di canzoni entrate nell’immaginario collettivo. Da Champagne a Roberta, passando per E mo’ e mo’, Let’s Twist Again, St. Tropez Twist e Il sognatore, la sua voce ha accompagnato intere generazioni. All’anagrafe Giuseppe Faiella, era nato a Capri il 27 luglio 1939 in una famiglia di musicisti. Il talento si manifestò prestissimo: già a quattro anni si esibiva al pianoforte davanti ai militari americani di stanza sull’isola. Nel 1958 arrivò il primo grande successo con Malatia, che segnò l’inizio di una carriera straordinaria. Con i suoi Rockers contribuì a portare il rock e il twist nella musica italiana, diventando uno degli artisti simbolo degli anni del boom economico. Peppino Di Capri è stato protagonista assoluto della musica italiana, partecipando a 15 Festival di Sanremo, un record, e vincendone due: nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Fu inoltre l’unico cantante italiano a esibirsi sul palco condiviso con i Beatles durante la loro tournée italiana del 1965. Tra i suoi brani più celebri figurano anche Me chiamme ammore, vincitrice dell’ultimo Festival di Napoli nel 1970, Amare di meno, sigla dello storico programma Rischiatutto, e tante altre canzoni rimaste nel cuore del pubblico. Nel 2018 aveva celebrato i 60 anni di carriera con uno spettacolo al Teatro San Carlo di Napoli. Nel 2023 il Festival di Sanremo gli aveva conferito il Premio alla Carriera, tributo a una figura che ha segnato profondamente la musica italiana. Nel 2025 la sua storia era arrivata anche sul piccolo schermo con la fiction Rai “Champagne”, diretta da Cinzia TH Torrini e interpretata da Francesco Del Gaudio, contribuendo a far conoscere la sua vicenda artistica anche alle nuove generazioni. L’ultima apparizione pubblica risale a circa un anno fa, durante una serata organizzata in suo onore a Capri. Accompagnato dai Capri Rockers, guidati dal figlio Edoardo, aveva emozionato il pubblico tornando a cantare Champagne e Il sognatore, ricevendo una lunga standing ovation. Negli ultimi anni la morte della moglie Giuliana Gagliardi, avvenuta nel 2019, aveva segnato profondamente la sua vita. Lascia i figli Nico, nato dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana. Con la sua scomparsa l’Italia perde uno degli ultimi grandi protagonisti della stagione d’oro della canzone italiana. Ma il suo pianoforte, la sua voce e melodie senza tempo come Champagne continueranno a vivere, raccontando l’eleganza e il romanticismo di un artista che ha saputo trasformare Capri in una colonna sonora conosciuta in tutto il mondo.