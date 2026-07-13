AFRAGOLA (rgl) – Una corsa in scooter, un impatto improvviso, una ragazza di 17 anni trasportata d’urgenza in ospedale e una prognosi riservata che tiene tutti con il fiato sospeso. È quanto accaduto ieri sera ad Afragola, in via Benedetto Croce, dove la giovane è rimasta coinvolta in un incidente stradale ancora in fase di ricostruzione. Secondo una prima dinamica – che dovrà essere verificata dai carabinieri della compagnia di Casoria – lo scooter sul quale la minorenne viaggiava come passeggera sarebbe finito contro un’autovettura. L’impatto è stato violento: la 17enne è stata soccorsa e trasportata inizialmente al pronto soccorso della clinica “Villa dei Fiori” di Acerra, poi trasferita al “Cardarelli” di Napoli. La ragazza, vittima di politrauma, è attualmente ricoverata nel reparto di neurochirurgia, in prognosi riservata. Illesi i conducenti dei due veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della PMZ Vomero, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.