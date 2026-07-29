AMALFI (rgl) – Notti più sicure, strade più presidiate, una città che non si ferma quando il turismo cresce. Amalfi cambia passo e potenzia la presenza della Polizia municipale fino alle 4 del mattino, inaugurando una nuova stagione di controllo del territorio resa possibile dalle norme ottenute dai Comuni della “Carta di Amalfi”. È una svolta che arriva nel cuore dell’estate, quando la città accoglie migliaia di visitatori e la vivibilità diventa una sfida quotidiana. La disposizione, attiva tutti i giorni fino a metà settembre, è stata voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano. Grazie alle nuove misure contenute nel cosiddetto “Decreto Sicurezza”, frutto anche del lavoro dei Comuni turistici aderenti alla Carta di Amalfi, gli enti locali possono ora superare alcuni vincoli e procedere all’assunzione di un numero maggiore di agenti di Polizia municipale. “L’estensione dei turni fino alle quattro del mattino è un risultato concreto, ottenuto grazie al lavoro condiviso con i Comuni della Carta di Amalfi”, spiega il sindaco Daniele Milano. “Le località turistiche vivono un aumento esponenziale delle presenze nei mesi estivi, e con esse crescono anche le esigenze di controllo. L’assunzione di nuovi agenti ci permette di garantire un presidio più ampio nelle ore notturne, rispondendo a una richiesta forte da parte di cittadini e associazioni di categoria”. La misura conferma la volontà dell’Amministrazione di coniugare accoglienza, sicurezza e vivibilità, adeguando i servizi alle caratteristiche di una città che vive di turismo e che deve gestire flussi intensi anche nelle ore serali e notturne. “L’ampliamento dell’organico permette ora al Comune di garantire una presenza più capillare nelle ore serali e notturne”, aggiunge il consigliere delegato alla Polizia Municipale Alfonso Apicella. “I nuovi turni rafforzeranno il presidio del centro urbano e la prevenzione di comportamenti che possano compromettere sicurezza e vivibilità”.