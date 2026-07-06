NAPOLI (rgl) – Sul corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana, il pomeriggio di ieri si è trasformato in un intervento urgente: un uomo armato, una conduttura dell’acqua danneggiata e l’intervento congiunto dell’Esercito e dei Carabinieri. Una scena improvvisa, nata dalle segnalazioni dei passanti, che ha portato all’arresto di un 39enne senza fissa dimora. Ieri pomeriggio i carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti sul corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana, dopo la segnalazione dei militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione “Strade Sicure”. I militari dell’Esercito avevano bloccato un uomo, cittadino francese classe 1987 e senza fissa dimora, che con un’arma rudimentale aveva danneggiato la conduttura dell’acqua di un condominio. All’arrivo dei militari – chiamati da alcuni passanti – il 39enne avrebbe reagito con violenza, inveendo contro di loro e arrivando persino a sputare addosso ai soldati. I carabinieri hanno arrestato l’uomo per resistenza a pubblico ufficiale e porto di arma bianca. Alcuni testimoni hanno riferito che il 39enne avrebbe aggredito anche una donna, ma non è stato possibile risalire alla vittima: l’area è solo parzialmente videosorvegliata e dalle immagini acquisite non emerge alcuna aggressione. L’arma utilizzata – una lastra in alluminio lunga 40 centimetri, dotata di manico in tessuto – è stata sequestrata.