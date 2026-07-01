NAPOLI (rgl) – La prevenzione arriva direttamente nelle piazze della Campania. Parte il 2 luglio da Ottaviano il tour del Camper della Salute, l’iniziativa itinerante promossa dalla Regione Campania e da Scabec nell’ambito del progetto “Azioni integrate per il rafforzamento dei comportamenti e delle relazioni giovanili incentrate sui corretti stili di vita”, realizzato dall’associazione Vola. L’obiettivo è chiaro: portare ascolto, orientamento e servizi di prevenzione direttamente nei territori, avvicinando i giovani ai temi del benessere fisico, psicologico e relazionale. Il camper farà tappa in numerosi Comuni della regione, offrendo un presidio gratuito e di prossimità pensato per intercettare ragazze e ragazzi tra i 14 e i 35 anni. A bordo saranno presenti professionisti che garantiranno colloqui psicologici e ginecologici, uno sportello mobile di ascolto, materiali informativi e kit per la prevenzione. Un servizio pensato per promuovere corretti stili di vita, favorire la consapevolezza e facilitare l’accesso ai percorsi di cura e supporto. Il tour si inserisce nel più ampio progetto regionale dedicato alle politiche giovanili, che comprende attività di sensibilizzazione, iniziative nei luoghi della cultura, percorsi di partecipazione e strumenti di supporto come lo sportello “Amati Adesso”, già operativo sul territorio. Il calendario delle prime tappe prevede undici appuntamenti consecutivi: 2 luglio Ottaviano – 3 luglio Nola – 4 luglio Casamicciola Terme – 5 luglio Casola di Napoli – 6 luglio Casaluce – 7 luglio Napoli (Municipalità 3) – 8 luglio San Gennaro Vesuviano – 9 luglio Caivano – 10 luglio Acerra – 11 luglio Gragnano. Il progetto è sostenuto dalla Regione Campania, attraverso Scabec, con fondi del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e realizzato dall’associazione Vola in collaborazione con il Csv Napoli – Centro di Servizio per il Volontariato della Città Metropolitana di Napoli.