LAURO (rgl) – Quando la pittura fuoriesce dalla tela e si fa moda: Rosa Stingone unifica due forme di arte, fissando sui vestiti gli stessi segni e gli stessi colori delle sue opere che diventano, quindi, dipinti da mettere in mostra, a teatro, in una sfilata di moda o in qualunque momento di socialità. Il quadro-vestito sarà oggetto di una mostra in programma dal 18 luglio all’ Auditorium “San Filippo Neri”, in via Principe Lancellotti a Lauro in provincia di Avellino. La mostra, dal titolo “Oltre la pittura” è curata da Peca Petrizzo e raccoglie una selezione di opere che testimoniano la maturità espressiva dell’artista, da anni impegnata in una personale fusione tra colore e introspezione psicologica. “La ricerca di Rosa Stingone – fa rilevare il critico d’arte Pasquale Lettieri – si distingue per una pittura capace di oltrepassare il dato descrittivo, affidando al colore e alla forma una funzione autenticamente evocativa”. La serata inaugurale, con start alle ore 19.00, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Lauro, Rossano Sergio Boglione. Seguiranno gli interventi di Antonia Solpietro, Ispettore Onorario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e di Pasquale Lettieri, Critico d’arte e docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. A moderare l’incontro sarà la giornalista de Il Mattino, Carmela Maietta.

La pittura di Rosa Stingone non racconta il sogno, lo abita. Le sue opere sembrano emergere dalla stessa sostanza impalpabile dei ricordi, da quella materia invisibile che affiora quando la coscienza arretra e l’immaginazione riconquista il proprio linguaggio originario. In questa dimensione sospesa, il tempo perde la sua linearità geometrica per farsi ritmo interiore, un battito silenzioso che guida la mano dell’artista. Non vi è alcuna concessione al dettaglio superfluo, le forme si espandono libere, assecondando una mappa dell’anima fatta di accenni, ombre e improvvise accensioni di luce che catturano lo sguardo e lo conducono in un cammino di scoperta personale.

Orari di apertura della mostra:

Domenica 19 luglio dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 19:00 alle 21:00

Da lunedì 20 al 31 luglio dalle 19.00 alle 21.00