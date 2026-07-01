ARZANO (alads) – Tre minori stipati in una Smart a due posti, due dei quali nel vano portabagagli. È quanto scoperto dalla Polizia Locale di Arzano durante un controllo mirato alla sicurezza stradale e al corretto trasporto dei bambini. Una situazione definita dagli agenti “gravissima” per il rischio concreto al quale i piccoli sono stati esposti. All’interno dell’auto, una neonata di quattro mesi era sistemata nel seggiolino regolarmente installato sul sedile anteriore. Gli altri due bambini, di tre e sette anni, sono stati invece trovati nel ristretto vano posteriore, uno spazio del tutto inadatto al trasporto di persone e privo di qualsiasi sistema di protezione o ritenuta. Secondo gli agenti, la condotta accertata esponeva i minori a un pericolo elevatissimo, soprattutto in caso di urto o tamponamento. La Polizia Locale ha proceduto alle contestazioni previste dal Codice della strada e ha trasmesso una segnalazione all’Autorità competente per valutare eventuali ulteriori profili di responsabilità. “È una condotta che va stigmatizzata con assoluta fermezza”, dichiara il comandante della Polizia Locale di Arzano, il colonnello Luigi Maiello. “Anche i gravissimi episodi verificatisi negli anni scorsi nei comuni vicini, nei quali ha perso la vita una minore a bordo di una Smart ed è rimasta ferita un’altra trasportata nel vano posteriore, non sembrano aver prodotto sufficiente consapevolezza. Di fronte a comportamenti così incoscienti, la sensibilizzazione resta necessaria, ma non può bastare: servono controlli costanti e un’effettiva azione repressiva, perché la tutela della vita dei bambini non può essere affidata alla superficialità di chi li trasporta”.