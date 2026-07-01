GRAGNANO (rgl) – Un nuovo presidio dedicato alla salute mentale dei più giovani apre all’ospedale di Gragnano. Dal 3 luglio sarà attivo il nucleo di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Asl Napoli 3 Sud, un servizio che rafforza la rete territoriale e porta nel comprensorio un’offerta specialistica finora disponibile solo in altre sedi. L’inaugurazione è in programma venerdì 3 luglio alle 10, alla presenza del direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, del sindaco di Gragnano Aniello D’Auria e delle autorità regionali e locali. Il nuovo nucleo sarà dedicato alla prevenzione, diagnosi, cura e presa in carico di bambini e adolescenti da 0 a 18 anni con disturbi neurologici, del neurosviluppo e psichiatrici. L’assistenza sarà garantita da un’équipe multidisciplinare composta da neuropsichiatri infantili, psicologi, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e logopedisti, con percorsi integrati di valutazione, trattamento e continuità assistenziale. L’accesso al servizio sarà possibile direttamente per informazioni e orientamento. La prima visita specialistica sarà effettuata su impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, con prenotazione tramite Cup aziendale. Le visite di controllo saranno invece programmate direttamente dagli operatori del servizio. Il presidio rappresenta un punto di riferimento per i cittadini di Gragnano, Agerola, Casola di Napoli, Lettere e Pimonte, che potranno usufruire delle prestazioni senza doversi spostare in altri comuni. “L’apertura del nucleo di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza di Gragnano rappresenta un investimento concreto nella salute dei più giovani e nella qualità dell’assistenza territoriale”, sottolinea il direttore generale Giuseppe Russo. “Portiamo servizi specialistici più vicini ai cittadini, riducendo gli spostamenti delle famiglie e garantendo percorsi di diagnosi e cura tempestivi grazie a un’équipe multidisciplinare altamente qualificata guidata dalla dottoressa Giulia Bencivenga. Rafforzare la rete territoriale significa offrire risposte sempre più efficaci ai bisogni di bambini e adolescenti, assicurando continuità assistenziale e sostegno alle famiglie”.