SANTA MARIA A VICO (rgl) – Sei persone, tutte straniere, sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico per presunta indebita percezione dell’Assegno Sociale, il beneficio assistenziale erogato dall’Inps a favore di cittadini in condizioni economiche disagiate. Le indagini, avviate nell’ambito di un’attività di controllo sulla permanenza dei requisiti previsti dalla normativa, hanno portato a contestare ai soggetti il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Secondo quanto ricostruito dai militari, attraverso l’incrocio dei dati Inps con le banche dati delle Forze di Polizia e ulteriori verifiche documentali, sarebbero emersi prolungati periodi di permanenza all’estero, incompatibili con la normativa che disciplina il beneficio. La legge, infatti, stabilisce che il titolare dell’Assegno Sociale non possa assentarsi dall’Italia per più di sei mesi consecutivi, né per oltre dieci mesi complessivi nell’arco di cinque anni. Nonostante la perdita dei requisiti, gli indagati avrebbero continuato a percepire il beneficio, per un importo complessivo stimato in circa 130.000 euro. Le singole posizioni, ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, riguarderebbero somme indebitamente percepite tra 11.000 e 31.500 euro ciascuna. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato le sei persone in stato di libertà e trasmesso una segnalazione all’Inps competente, affinché proceda alle verifiche amministrative per l’eventuale sospensione o revoca del beneficio e al recupero delle somme indebitamente percepite.