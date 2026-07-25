NAPOLI (rgl) – Un improvviso malore alla guida, la perdita di controllo dell’auto e un impatto violentissimo contro un pilone del cavalcavia della SS162dir. È la dinamica del tragico incidente avvenuto ieri intorno alle 16, in via Argine, dove un uomo di 81 anni, residente a Volla, ha perso la vita nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo. Gli agenti dell’unità operativa Avvocata della Polizia Locale di Napoli sono intervenuti per i rilievi tecnici, ricostruendo una dinamica chiara: la vettura, proveniente da Volla e diretta verso Napoli, giunta all’altezza della rotonda di via Consolini, ha improvvisamente deviato verso destra, salendo sul marciapiede e schiantandosi contro uno dei piloni di sostegno del cavalcavia. Secondo le prime verifiche, l’81enne sarebbe stato colto da un malore improvviso, perdendo il controllo del mezzo. A bordo con lui c’era la moglie, rimasta lievemente ferita. Il personale del 118 è arrivato tempestivamente, trasportando entrambi al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche: nonostante le cure, alle 21 i medici ne hanno constatato il decesso a causa delle gravi complicazioni sopraggiunte. La moglie ha riportato solo lesioni lievi. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto il sequestro dell’autovettura per le perizie tecniche e ha messo la salma dell’81enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’esame autoptico, che dovrà confermare ufficialmente le cause del decesso.