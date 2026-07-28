AVELLA (rgl) – Assalto con furto nella notte ad Avella. Nel mirino dei ladri è finito il Pit Stop Caffè, preso d’assalto intorno alle 2 da una banda composta da cinque persone incappucciate, arrivate a bordo di un’Audi priva di targhe, segno evidente di un’azione pianificata nei dettagli. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno utilizzato spranghe di ferro per scassinare la porta d’ingresso. Una volta dentro, hanno agito con estrema rapidità: in pochi minuti hanno fatto razzia di Gratta e Vinci, tabacchi e hanno portato via una cassa automatica di notevole valore, che però al momento del furto era priva di denaro contante. Nonostante l’allarme sia scattato regolarmente, un inconveniente tecnico ha impedito l’attivazione del sistema nebbiogeno, che avrebbe potuto ostacolare la fuga dei ladri e rallentare l’azione criminale. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri della compagnia di Baiano. Il danno complessivo ammonta a diverse migliaia di euro, tra merce rubata, attrezzature sottratte e danni alla struttura. Le indagini sono in corso: i militari stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona e verificando eventuali collegamenti con altri colpi simili avvenuti nell’area. Solo pochi giorni fa il Pit Stop Caffè aveva festeggiato una vincita da mezzo milione di euro, un momento di entusiasmo per il locale e per la comunità.