AVELLA (rgl) – La fortuna non solo bussa, ma torna. Il premio massimo da 500.000 euro del Gratta e Vinci “Numerissimi” è stato centrato ad Avella, nella ricevitoria “Pit Stop” di via Nazionale delle Puglie. Una vincita che ha acceso l’entusiasmo in paese e che conferma un dato ormai evidente: non è la prima volta che questo locale viene baciato dalla fortuna. Negli anni, infatti, il “Pit Stop”, gestito dalla famiglia Ercolano, ha già registrato diverse vincite di categoria inferiore, diventando un punto di riferimento per gli appassionati dei giochi a premi. La notizia del mezzo milione vinto ha fatto rapidamente il giro della cittadina e non solo. Il vincitore, come spesso accade, ha scelto di mantenere il massimo riserbo. Nel frattempo, la ricevitoria è stata presa d’assalto da curiosi e giocatori che sperano di replicare il colpo di fortuna. Il premio, tra i più alti assegnati dal celebre Gratta e Vinci, porta ancora una volta Avella e l’Irpinia sotto i riflettori. Per la famiglia Ercolino si tratta dell’ennesimo riconoscimento di una tradizione fortunata che sembra non volersi interrompere.