AVELLINO (rgl) – Nel momento più buio, quando il dolore sembra inghiottire ogni possibilità, una famiglia irpina ha scelto la strada più luminosa: trasformare una perdita improvvisa in un dono di vita. All’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino è stato portato a termine un nuovo prelievo multiorgano, un gesto di straordinaria generosità che ridarà speranza a tre persone in attesa di trapianto. La donatrice era una giovane donna irpina, deceduta a seguito di una vasta emorragia cerebrale. Dopo il consenso espresso dal marito e dai figli, è stata avviata la complessa procedura prevista per l’accertamento della morte encefalica, durata sei ore e conclusa con la certificazione della Commissione incaricata. Sotto la supervisione del Centro Regionale Trapianti e con il coordinamento del Coordinamento Aziendale Trapianti dell’Azienda Moscati, si è attivata la macchina organizzativa che ha visto convergere ad Avellino le équipe chirurgiche dei centri trapianto destinatari. Sono stati prelevati il fegato e i due reni: il fegato è stato trasferito fuori regione, mentre i reni sono stati assegnati a pazienti campani. Gli altri organi non sono risultati idonei. Determinante il lavoro del Coordinamento Aziendale Trapianti, in stretta collaborazione con la Terapia Intensiva guidata dal dottor Angelo Buglione, e con tutte le professionalità coinvolte, che hanno garantito il rigoroso rispetto dei protocolli clinici e organizzativi. “Desidero esprimere la più sincera gratitudine al marito e ai figli della donatrice – dichiara il Direttore Generale dell’Azienda Moscati, Germano Perito –. In un momento di immenso dolore hanno saputo compiere una scelta di sensibilità e altruismo, offrendo una nuova speranza a persone che attendono un trapianto. Un ringraziamento va inoltre al Centro Regionale Trapianti, al Coordinamento Aziendale Trapianti e a tutti i professionisti coinvolti, che hanno assicurato con competenza e tempestività il corretto svolgimento di un percorso complesso”.