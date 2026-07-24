AVELLINO (rgl) – Allarme nella tarda mattinata in un centro commerciale di Avellino, dove una 60enne di nazionalità ucraina è stata vittima di una tentata violenza sessuale all’interno dell’ascensore. Secondo la ricostruzione della donna, un uomo avrebbe cercato di abusare di lei, ma la sua pronta reazione lo ha costretto alla fuga. Gli agenti della Squadra Mobile, intervenuti immediatamente, hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, riuscendo a identificare il presunto autore: un 35enne con gravi disturbi della personalità. Sono in corso accertamenti sulla sua posizione e su eventuali precedenti. La vittima è stata ascoltata dagli investigatori e ha ricevuto assistenza psicologica.