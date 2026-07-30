AVERSA (rgl) – Una vasca da bagno sul portapacchi, un furgone carico fino all’inverosimile di scarti edili, tre operai che scaricano tutto sul suolo in pieno giorno. È la scena che i carabinieri forestali di Marcianise si sono trovati davanti in località Cappuccini, ad Aversa, un’area recentemente bonificata dopo anni di sversamenti illeciti. Un gesto che non solo viola la legge, ma offende un territorio che sta cercando di risollevarsi dalla piaga dei rifiuti. I militari del nucleo forestale di Marcianise hanno sorpreso tre operai di una ditta edile del Napoletano mentre, a bordo di un Fiat Doblò, scaricavano sul suolo un ingente quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi, tra cui: una vasca da bagno dismessa, tavole e pezzi di mobilia in legno, porte e telai metallici, tubi in plastica e rifiuti solidi urbani, materiale presumibilmente proveniente da lavori di ristrutturazione abusiva. La zona dei Cappuccini era stata liberata di recente da enormi quantità di rifiuti grazie al lavoro del generale di divisione Giuseppe Vadalà, commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati. Un intervento importante, che rende ancora più grave l’ennesimo episodio di abbandono illecito. I carabinieri forestali hanno: sequestrato il furgone, denunciato in stato di libertà i tre operai e proceduto al ritiro della patente del conducente, che sarà sospesa dalla Prefettura da 3 a 9 mesi. In caso di condanna, scatterà anche la confisca definitiva del mezzo utilizzato per il reato. Nonostante il lavoro costante del dispositivo interforze nella Terra dei Fuochi, episodi di sversamento abusivo continuano a verificarsi. Comportamenti irresponsabili che: ignorano le pesanti conseguenze penali e amministrative, contribuiscono alla contaminazione del territorio e delle falde e mettono a rischio la salute pubblica.