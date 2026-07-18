BACOLI (alads) – Un cucciolo abbandonato sul ciglio di una strada, accanto a cumuli di rifiuti edili. È la scena che i carabinieri forestali hanno trovato a Giugliano, dove un cittadino di Bacoli avrebbe scaricato il cane come fosse un sacco della spazzatura. Un gesto definito dal sindaco di Bacoli Josi Della Ragione “ignobile, che ferisce ed offende tutta la nostra comunità”. Il primo cittadino ha affidato a una nota pubblica il suo duro commento sulla vicenda, annunciando una serie di iniziative immediate. Della Ragione spiega che il cucciolo verrà riportato a Bacoli: “Ho già manifestato al Comune di Giugliano la volontà di prenderlo con noi, per affidarlo a una famiglia che possa donargli vero amore. O, se necessario, per prendercene cura direttamente come Comune. Faremo di tutto affinché ciò avvenga in tempi brevissimi”. Secondo quanto emerso, il cane non sarebbe neppure microchippato. “Sarebbe meraviglioso – aggiunge il sindaco – se questo cagnolino trovasse presto una nuova casa, proprio qui a Bacoli. Mi auguro che parta una gara di solidarietà collettiva”. Il sindaco annuncia inoltre di aver dato mandato agli uffici comunali di avviare le procedure per costituirsi parte civile nel processo che vedrà imputato l’uomo individuato dai carabinieri forestali. “Si tratta di una duplice azione disumana: contro un cane indifeso e contro l’ambiente”, afferma Della Ragione. Il responsabile sarebbe titolare di una impresa edile di Bacoli. Su questo punto il sindaco è netto: “Non lavorerà per il Municipio. Chi sversa rifiuti in strada e abbandona animali si macchia di reati gravi e non ha i requisiti etici per operare in cantieri comunali”. Della Ragione ha espresso gratitudine ai militari: “Ringrazio i carabinieri forestali che hanno subito scoperto quanto accaduto, denunciando il responsabile e salvando il nostro amico a quattro zampe”. Il sindaco conclude con un messaggio alla comunità: “Insieme daremo a questa triste storia un lieto fine. E mostreremo il vero volto, il grande cuore, del popolo bacolese”.