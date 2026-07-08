BAIANO (rgl) – Ancora un episodio di violenza tra le mura domestiche. È accaduto ieri a Baiano dove i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato in flagranza un 36enne ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della sorella. L’intervento è scattato dopo una segnalazione al 112 che riferiva di una violenta lite in ambito familiare. In pochi minuti una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha raggiunto l’abitazione indicata, trovando la donna in evidente stato di difficoltà. Secondo la ricostruzione dei militari, il 36enne — ospite da alcuni mesi presso la casa della sorella — l’avrebbe aggredita fisicamente, costringendola a chiedere aiuto ai vicini per evitare conseguenze più gravi. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale “Moscati” di Avellino per le cure necessarie. Durante l’intervento, l’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, inveendo contro i carabinieri e proferendo ulteriori minacce nei confronti della sorella anche alla presenza delle forze dell’ordine. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 36enne è stato arrestati e condotto alla casa circondariale di Bellizzi Irpino.