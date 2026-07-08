BENEVENTO (rgl) – È bastato uno sguardo attento di un cittadino per trasformare un pomeriggio qualunque in un’operazione congiunta che ha portato all’arresto di due uomini. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Benevento – con il supporto decisivo di un carabiniere libero dal servizio – ha arrestato due cittadini romeni di 26 e 28 anni, gravemente indiziati di rapina impropria consumata all’interno del supermercato di un noto centro commerciale del capoluogo. La segnalazione del privato, insospettito dall’atteggiamento dei due, ha permesso agli agenti di intervenire rapidamente. Le immagini della videosorveglianza hanno confermato che i due stavano trafugando numerosi articoli di valore: cosmetici, prodotti per la cura della persona, integratori, generi alimentari confezionati e altri articoli di fascia medio-alta, per un totale di 1.295 euro. Dopo aver eluso il pagamento, i due sono stati intercettati dal personale del supermercato e si sono dati alla fuga. Il primo è stato bloccato dopo pochi metri dagli agenti della Polizia di Stato. Il secondo ha tentato di far perdere le proprie tracce correndo per oltre 700 metri tra il parcheggio e la trafficata via Appia, minacciando con una pietra il carabiniere che, pur libero dal servizio, aveva deciso di intervenire. Con sangue freddo e professionalità, il militare è riuscito a immobilizzarlo fino all’arrivo degli altri operatori. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al responsabile del punto vendita. Grazie all’azione congiunta della polizia e al coraggio del carabiniere, i due uomini – già noti per precedenti contro il patrimonio – sono stati condotti alla casa circondariale di Benevento..