CASTELLABATE (rgl)- Dopo sette settimane di lavorazione tra Castellabate, Roma e Milano, si sono concluse le riprese di “Bentornati al Sud”, la nuova commedia diretta da Luca Miniero che riporta sul grande schermo la coppia amatissima Claudio Bisio – Alessandro Siani. Il film arriverà nelle sale il 25 dicembre, distribuito da Medusa Film. Gran parte del set è stato allestito proprio a Castellabate, il borgo cilentano che nel 2010 aveva già ospitato le riprese di Benvenuti al Sud, trasformandosi ancora una volta in un set a cielo aperto. “Le sue strade, i vicoli, le piazze e gli scorci che il pubblico ha imparato ad amare con il primo film sono stati ancora una volta il cuore del racconto”, si legge nella nota ufficiale. Un ritorno che ha coinvolto la comunità locale, tra entusiasmo, curiosità e il calore tipico del territorio. Accanto a Bisio e Siani, ritornano molti dei protagonisti che hanno contribuito al successo dei film precedenti: Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo con la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini, volto amatissimo dal pubblico. Il soggetto è firmato da Alessandro Siani, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Claudio Bisio e Luca Miniero. La lavorazione ha coinvolto una squadra tecnica di alto livello con il direttore della fotografia: Francesco Di Pierro, la scenografa Giada Esposito, la costumista Eleonora Rella con il montaggio: Ian Degrassi e le musiche affidate ad Umberto Scipione Il film è una produzione Bartlebyfilm, Italian International Film (Lucisano Media Group) e Medusa Film, prodotta da Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone per Bartlebyfilm e da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film. Fondamentale il sostegno della Film Commission Regione Campania, che continua a valorizzare il territorio come polo cinematografico di eccellenza.