CASAPESENNA (rgl) – Quasi mezzo chilo di marijuana in casa, soldi contanti sul tavolo e due donne irregolari presenti nell’abitazione: è quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa durante un blitz antidroga a Casapesenna, nel Casertano. L’operazione, scattata nella serata di ieri, ha portato all’arresto di una 53enne nigeriana e alla denuncia di altre due donne straniere. L’intervento è nato da una mirata attività di osservazione e controllo del territorio. I militari, insospettiti da movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione del centro cittadino, hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare. All’interno della casa, in bella vista sul tavolo della camera principale, sono stati rinvenuti 467,47 grammi di marijuana, già suddivisi e pronti per la vendita. Accanto alla droga, i carabinieri hanno sequestrato oltre 1.500 euro in contanti, ritenuti — allo stato degli accertamenti — provento dell’attività di spaccio. La 53enne, domiciliata nel Casertano, è stata dichiarata in arresto e condotta alla casa circondariale di Benevento, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La donna è ritenuta gravemente indiziata, allo stato delle indagini e nel rispetto della presunzione di innocenza, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il controllo, i carabinieri hanno identificato anche una 44enne della Repubblica Democratica del Congo e una 29enne nigeriana, entrambe risultate irregolari sul territorio nazionale. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà per violazione della normativa sull’immigrazione.