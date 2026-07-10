BRUSCIANO (rgl) – Prima la droga, poi una scoperta ancora più inquietante. Durante un controllo nei quartieri popolari, i carabinieri si sono imbattuti in due ordigni esplosivi: una bomba a mano perfettamente funzionante e una cosiddetta “marmotta”, dispositivo artigianale utilizzato per far saltare gli sportelli bancomat. È il bilancio dell’operazione condotta dai militari della Stazione di Brusciano, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree comuni del complesso di edilizia popolare ex legge 219/81. Il rastrellamento è iniziato con il ritrovamento di un pacco nascosto tra i canali di scolo, all’interno del quale erano custoditi circa 200 grammi di marijuana. Pochi metri più avanti, la scoperta più allarmante: due buste contenenti una bomba a mano perfettamente efficiente e un ordigno artigianale con miccia, la cosiddetta “marmotta”, normalmente impiegata per assaltare gli Atm. La reale capacità distruttiva dell’ordigno non è stata ancora definita, ma gli investigatori lo considerano un dispositivo ad elevato potenziale offensivo. La presenza degli esplosivi ha reso necessario l’intervento degli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Napoli, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area. Gli ordigni sono stati sequestrati e successivamente fatti brillare in condizioni di sicurezza, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata. Sono in corso le indagini per individuare chi abbia nascosto droga ed esplosivi all’interno del complesso residenziale e chiarire a quale contesto criminale fossero destinati.