Caiazzo, principio d’incendio sul treno: evacuati tutti i passeggeri

CAIAZZO (rgl) – Un principio d’incendio nel vano motore, il fumo che fuoriesce improvvisamente dal locomotore e la paura dei passeggeri. È quanto accaduto questa sera, intorno alle 20, presso la stazione ferroviaria di Caiazzo, dove una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese, è intervenuta dopo la segnalazione del personale di Ferrovie dello Stato. Il fumo proveniva da un locomotore composto da un’unica carrozza, alimentato da motore diesel. Giunti tempestivamente sul posto, i vigili del fuoco hanno individuato un principio d’incendio nel vano motore, intervenendo con rapidità per spegnere le fiamme e impedire che il rogo si propagasse all’intero convoglio. Prima dell’arrivo dei soccorritori, il personale ferroviario aveva già provveduto a evacuare tutti i passeggeri, garantendo la massima sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate. Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, il locomotore è stato affidato ai tecnici di Ferrovie dello Stato per gli accertamenti e gli interventi necessari. Le cause del principio d’incendio sono in corso di valutazione.