NAPOLI (rgl) – Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per “ondate di calore” valido dalle 20 di oggi, mercoledì 15 luglio, alle 20 di venerdì 17 luglio. Il quadro meteo conferma temperature superiori di 4-6°C rispetto alle medie stagionali, con tassi di umidità fino al 60-70% nelle ore serali e notturne e condizioni di scarsa ventilazione: un mix che aumenta il rischio di disagio fisico, soprattutto per le fasce più fragili. In questo contesto, l’assessora regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta ricorda che è attiva una misura dedicata agli over 65 e alle persone con disabilità: la terrazza della piscina dello stadio Collana, al Vomero, è aperta tutti i giorni con accesso gratuito, offrendo un luogo fresco e protetto durante le ore più critiche. “L’ondata di calore non va sottovalutata” sottolinea Zabatta. “Abbiamo voluto mettere a disposizione uno spazio accogliente per chi è più esposto ai rischi, affiancando questo servizio alle misure di prevenzione già attivate dagli enti competenti”. L’assessora rinnova l’invito ai Comuni a prestare “massima attenzione” agli anziani, ai bambini e alle fasce fragili, e richiama i cittadini a comportamenti responsabili: evitare di uscire nelle ore più calde, limitare le attività all’aperto, mantenere gli ambienti freschi e arieggiati, idratarsi con regolarità e non dimenticare la tutela degli animali domestici. “La collaborazione di tutti è fondamentale” conclude Zabatta. “Seguire le raccomandazioni e prendersi cura delle persone più fragili significa contribuire concretamente alla tutela della salute della comunità”.