NAPOLI (rgl) – Il caldo torna a farsi sentire con forza. La Campania si prepara a una nuova ondata di temperature elevate che, secondo la Protezione Civile regionale, colpirà il territorio per quattro giorni consecutivi. Il Centro Funzionale della Protezione Civile ha emanato un avviso di criticità per “Ondate di calore” valido dalle 12 di domani, giovedì 30 luglio fino alle 12 di domenica 2 agosto. Le temperature saranno ancora elevate e potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4-5 °C. Si prevede anche un tasso di umidità che che, durante le ore notturne potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione. Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici. Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Per approfondimenti sulla prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore è possibile consultare il sito